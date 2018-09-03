Порошенко в сентябре выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде

Точную дату выступления в Верховной Раде президент Украины не назвал.

Президент Украины Петр Порошенко планирует выступить с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины в этом месяце.

Читайте такжеПорошенко внесет в Раду проект изменений в Конституцию для закрепления курса Украины в Евросоюз и НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с главами парламентских фракций и групп.

«Я планирую сделать свое ежегодное обращение в сентябре... Мы с Андреем Владимировичем (спикер Верховной Рады Андрей Парубий - УНИАН) поговорим о наиболее приемлемых датах для этого обращения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, предыдущий раз президент Украины Петр Порошенко обращался с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 7 сентября 2017 года.

Полный текст прошлогодней речи главы государства в парламенте можно прочитать на УНИАН.