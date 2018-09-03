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Порошенко в сентябре выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде

19:30, 03 сентября 2018
Политика
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Порошенко обещает выступить с ежегодным посланием к ВР / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с главами парламентских фракций и групп.

«Я планирую сделать свое ежегодное обращение в сентябре... Мы с Андреем Владимировичем (спикер Верховной Рады Андрей Парубий - УНИАН) поговорим о наиболее приемлемых датах для этого обращения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, предыдущий раз президент Украины Петр Порошенко обращался с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины 7 сентября 2017 года.

Полный текст прошлогодней речи главы государства в парламенте можно прочитать на УНИАН.

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Теги: #Верховная Рада#Петр Порошенко#президент Украины#послание Порошенко