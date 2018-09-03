Геращенко призвала поддержать законопроект относительно равных возможностей мужчин и женщин в армии

Говоря о поддержке семей заложников Кремля, Геращенко напомнила, что ранее на этот год было выделено 96 млн грн для их поддержки, в частности, на помощь адвокатов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает поддержать на этой неделе законопроекты относительно равных возможностей женщин и мужчин на военной службе и о выделении средств семьям политзаключенных Кремля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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“На этой неделе мы должны обязательно поддержать закон №6109 — это проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных возможностей мужчин и женщин. Чтобы это также было не только в колонне на Крещатике, а и в армии”, - сказала депутат.

Кроме того, говоря о поддержке семей заложников Кремля, Геращенко напомнила, что ранее на этот год было выделено 96 млн грн для их поддержки, в частности, на помощь адвокатов.

“Но правительство сегодня не может их использовать из-за того, что там была некорректно прописана эта строка в бюджете”, - сказала она и призвала на этой неделе принять технический законопроект №9026, который исправит эту ситуацию.