В рядах ВСУ служат более 3 тысяч женщин-офицеров – Геращенко

Всего в рядах Вооруженных Сил Украины по контракту служат 25 тысяч женщин.

В рядах Вооруженных Сил Украины по контракту служат 25 тысяч женщин, из них 3 тысячи - офицеры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

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"Впервые шагал по Крещатику и сводный отряд женщин - воинов... уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3000 офицеров. Страна должна знать, сколько у нас женщин - подполковников и полковников, потому что они служат наравне с мужчинами. Крещатик, который аплодировал нашим амазонкам так громко, стирая ладони, и зрители, которые вытирали слезы, когда шли эти юные мужественные красотки, точно хотели больше знать о женщинах в сводном отряде", - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в этом году впервые в военном параде ко Дню Независимости приняли участие женщины-военные. По Крещатику шагали женщины-военнослужащие Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.