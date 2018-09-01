США готовы увеличить поставки летального оружия в Украину - Волкер
США готовы расширить поставки вооружений Украине, чтобы укрепить ее морские и воздушные силы.
Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью The Guardian.
По словам Волкера, в Вашингтоне готовы поставлять Украине летальное оружие.
"Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины, - ред.)", - сказал он.
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Спецпред отметил, что Украина в нынешней ситуации нуждается в помощи других стран.
"И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия", - прибавил Волкер.
Как сообщал УНИАН, посол Украины в США Валерий Чалый ранее заявил, что США долго отказывали Украине в предоставлении летального оружия из-за советов европейских партнеров.