Партнеры США в Европе советовали не предоставлять Украине Javelin - посол

Дипломат назвал несколько причин, которые сделали возможной передачу Киеву Javelin.

Одной из причин того, что во времена президента Барака Обамы США отказали Украине в предоставлении летального оружия, были советы европейских лидеров.

Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" посол Украины в США Валерий Чалый.

Дипломат назвал несколько причин, которые сделали возможной передачу Киеву "Джавелинов". Первое – то, что в Вашингтоне постепенно осознают агрессивную политику России. Второе – то, что кроме агрессии против Украины, появляются новые международные преступления Кремля, на которые необходимо реагировать.

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"И третья причина – это личный подход Дональда Трампа... Дональд Трамп больше ориентируется на своих советников или собственную позицию, чем на советы партнеров из Европы.

Президент Обама больше прислушивался к некоторым советам европейцев против предоставления нам летального вооружения", - рассказал посол, не уточняя, какие именно европейские лидеры повлияли на отказ администрации Обамы.

Также Чалый отметил готовность Украины не только получать бесплатно, но и покупать американское оружие.

"Мы готовы рассматривать закупку вооружения в США, а не только получение как безвозвратной помощи – а это важно для Дональда Трампа, в прошлом бизнесмена", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

12 марта Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом Еврокомиссии - высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини призвал Евросоюз признать Россию стороной конфликта на Донбассе и предоставить Украине оборонительное вооружение.

22 мая в Украине провели испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin.