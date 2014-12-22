Россия уже готовится отправить следующий «гумконвой» на Донбасс после Нового года

Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков, сообщает ТАСС.

"Мы планируем работу, и при необходимости дополнительные гуманитарные грузы будут направлены в Донбасс. Скорее всего, это будет в начале января 2015 года", - сказал он.

Он также заявил, что графики отправки «конвоев» якобы согласовываются с Украиной.

"Все графики согласовываются и с украинской стороной, и с Красным Крестом, и с представителями Донбасса. Мы неукоснительно выполняем все международные договоренности и все международные требования", - сказал Пучков.

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Первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа. 12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».

В СНБО Украины заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.