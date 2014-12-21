В России создали комиссию по предоставлению «гуманитарной помощи» Донбассу
Правительство России создало межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Соответствующее распоряжение от 15 декабря №2537-р подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 декабря, сообщает INSIDER со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
"Межведомственная комиссия образована в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией в юго-восточных районах Донбасса и массовыми обращениями граждан и организаций о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим территориям", - говорится в пояснении к документу.
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Отмечено, что организационное обеспечение деятельности комиссии возложено на Минэкономразвития России.
Председатель комиссии - заместитель министра экономического развития. В состав комиссии также включены представители министерств и ведомств.