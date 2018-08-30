Ситуация в Азовском море требует от Украины готовности дать России отпор - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что ситуацию вокруг Азовского моря нельзя урегулировать только юридическим путем.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что ситуация с блокировкой Россией судов, следующих в украинские порты в Азовском море, требует от Украины готовности дать России отпор.

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Об этом он сказал во время общения с журналистами, которое транслировалось на телеканале "Прямой". "Россия всегда находится в состоянии, когда она готова к дальнейшим милитаристским провокациям, в том числе и полномасштабным. Если вы посмотрите на российскую группировку вдоль нашей границы, если вы посмотрите на то, что там делается, то, конечно, мы должны быть к этому готовы", - сказал Климкин.

Также он отметил, что во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое состоялось на днях в Киеве, один из вопросов, который обсуждался вместе с командующим Объединенными силами Сергеем Наевым, касался военного потенциала и последующих шагов, которые Украина может сделать. Глава МИД отметил, что сознательно не будет рассказывать о деталях обсуждения этого вопроса.

"Это уже конфиденциальная военная сфера. Но мы все работаем. Мы также каждый день, и я это говорю абсолютно серьезно, доносим позицию до наших друзей и партнеров. Они хорошо понимают, что происходит в Азовском море, но эту проблему нельзя решить только юридически. Это проблема нашей способности дать отпор России в Азовском море, и мы этого должны достичь", - подчеркнул Климкин.

Министр отметил, что продолжение отстаивания Украиной своих позиций в Международном арбитраже в рамках Конвенции ООН по морскому праву является одним из важных средств защиты, которое имеет Украина.

"И именно поэтому мы должны последовательно работать, чтобы достичь, чтобы Россия была признана виновной, и чтобы Россия заплатила за то, что она делает", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов. По данным Мининфраструктуры, по состоянию на 16 июля количество задержанных для осмотра российскими пограничниками судов составляла 148.

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