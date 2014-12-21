Ситуация на границе Украины и России остается напряженной – пограничники

Об этом сообщает в Госпогранслужбе.

"20 декабря со стороны Горловки террористами был осуществлен очередной минометный обстрел блокпоста "Майорськ", где пограничники несут службу вместе с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. Никто из военнослужащих не пострадал", - отметили в ГПСУ.

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21 декабря российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление десятого "гуманитарного груза".

Украинское сводное подразделение совершило лишь визуальное наблюдение за прохождением российского груза через госграницу.

"С 7.05 до 8.40 через пункт пропуска "Донецк" (РФ) оформлено 92 транспортных средства. С 7.35 до 8.50 через пункт пропуска "Матвеев Курган" (РФ) проследовало 98 машины", - сообщили в ГПСУ.