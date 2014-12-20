С 2015 года восстановят призыв в армию

Такое решение было принято на заседании СНБО, сообщил его секретарь Александр Турчинов.

«Мы не можем отказаться, и с 2015 года будет возобновлен призыв на срочную военную службу. В то же время мы не можем в условиях ведения войны фактически ограничиться лишь одним годом призыва, этого недостаточно. Именно поэтому наши граждане будут призываться на полтора года, исключения будут только для тех, кто имеет высшее образование - бакалавры, специалисты, магистры. Они будут служить в течение одного года", - сказал он.

Читайте такжеВ первом квартале 2015 года начнется частичная мобилизация, призванных ранее уволят в запасКроме того, будет изменен призывной возраст.

"Также, учитывая достаточно сложную ситуацию, мы будем в следующем году будем призывать не с 18 лет, а с 20-ти: то есть под призыв на срочную военную службу будут попадать молодые люди с 20 до 27 лет. Парней по 18-19 лет призывать не будем», - отметил Турчинов.