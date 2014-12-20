Порошенко обещает не экономить на обороне: мы не имеем права

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Есть одна статья расходов, на которой мы просто не имеем права экономить. Мы уверены, что первый приоритет существования нашего государства - это оборона, защита суверенитета и территориальной целостности. В полной мере это касается и расходов на оборону», - сказал глава государства.

Читайте такжеВ первом квартале 2015 года начнется частичная мобилизация, призванных ранее уволят в запасПо его словам, на сегодня укрепление обороноспособности нашего государства является предметом общенационального консенсуса.

Также он рассказал, что расходы на боевые действия на востоке составляют около 100 миллионов гривен в день.