Порошенко обещает не экономить на обороне: мы не имеем права
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что при формировании государственного бюджета на 2015 год на обороне экономить не будут.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Есть одна статья расходов, на которой мы просто не имеем права экономить. Мы уверены, что первый приоритет существования нашего государства - это оборона, защита суверенитета и территориальной целостности. В полной мере это касается и расходов на оборону», - сказал глава государства.
Читайте такжеВ первом квартале 2015 года начнется частичная мобилизация, призванных ранее уволят в запасПо его словам, на сегодня укрепление обороноспособности нашего государства является предметом общенационального консенсуса.
Также он рассказал, что расходы на боевые действия на востоке составляют около 100 миллионов гривен в день.