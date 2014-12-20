Война нанесла сокрушительный удар по украинской экономике - президент

17:17, 20 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что проведение антитеррористической операции на востоке Украины ежедневно обходится государству в 100 млн грн.

Война обходится Украине в 100 миллионов гривень в день

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.

"Ежедневно украинским налогоплательщикам, украинскому государству операция на востоке страны стоит 100 млн грн каждый день", - сказал Порошенко.

Читайте такжеУкраина ежемесячно тратит до 3 млрд гривень на оккупированные территории Донбасса - ЯреськоОн отметил, что война нанесла сокрушительный удар по украинской экономике.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что военные действия на востоке стоят Украине 95 миллионов гривень в день.

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