Война нанесла сокрушительный удар по украинской экономике - президент

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент УНИАН.

"Ежедневно украинским налогоплательщикам, украинскому государству операция на востоке страны стоит 100 млн грн каждый день", - сказал Порошенко.

Читайте такжеУкраина ежемесячно тратит до 3 млрд гривень на оккупированные территории Донбасса - ЯреськоОн отметил, что война нанесла сокрушительный удар по украинской экономике.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что военные действия на востоке стоят Украине 95 миллионов гривень в день.