Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Украине

Лидеры ФРГ и США сегодня провели телефонный разговор.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Федерального правительства Германии Штеффена Зайберта по итогам телефонного разговора Меркель и Трампа.

Их общение было сосредоточено на текущих международных проблемах и вопросах торговли.

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"Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, особенно в отношении гуманитарной ситуации в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Они призывают Россию повлиять на сирийский режим и предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

"Ситуация в Украине и на Западных Балканах были среди тем разговора", - говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.