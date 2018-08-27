Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Украине
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Федерального правительства Германии Штеффена Зайберта по итогам телефонного разговора Меркель и Трампа.
Их общение было сосредоточено на текущих международных проблемах и вопросах торговли.
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"Канцлер и президент разделяют обеспокоенность по поводу развития ситуации в Сирии, особенно в отношении гуманитарной ситуации в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Они призывают Россию повлиять на сирийский режим и предотвратить дальнейшее обострение ситуации.
"Ситуация в Украине и на Западных Балканах были среди тем разговора", - говорится в сообщении.
Другие подробности не сообщаются.