Россия продолжает вооружать Крым: создано еще семь соединений и восемь воинских частей

На полуострове развернута самодостаточная группировка войск, говорится в докладе министра обороны Сергея Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

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Как сообщалось ранее, к зиме в аннексированом Крыму сформировали авиационную группировку, располагающую истребителями, ударной, штурмовой, армейской и транспортной авиацией. Кроме того, по данным источника ТАСС в Минобороны, на полуострове уже создана достаточная группировка сил и средств ПВО, в составе которой имеются дивизионы зенитных ракетных систем С-300.

Материально-техническое обеспечение в Крыму также налажено - об этом еще в середине сентября сообщил замглавы министерства обороны России Дмитрий Булгаков.

В докладе Шойгу указывается, что к концу года на Черноморском флоте развернут отдельную бригаду подлодок.