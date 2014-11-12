Россия заявила о планах создать масштабную группировку войск в оккупированном Крыму

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы и информации Минобороны, об этом глава ведомства заявил на заседании коллегии военного ведомства.

«Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной. Во многом это связано с ситуацией, сложившейся в Украине, нагнетанием антироссийских настроений со стороны НАТО и увеличением иностранного военного присутствия в непосредственной близости от наших границ», - сказал он.

«В этих условиях одной из приоритетных задач является формирование полноценной и самодостаточной межвидовой группировки войск на Крымском полуострове», - заявил Шойгу.

По его словам, анализ возможного развития событий диктует необходимость поддержки войск Южного военного округа в готовности обеспечить «военную безопасность страны и ее союзников на Юго-Западном стратегическом направлении».

Кроме этого, Шойгу заявил, что в сложившейся обстановке, РФ «вынуждена» обеспечивать военное присутствие в западной части Атлантического и восточной части Тихого океанов, в акватории Карибского бассейна и Мексиканского залива, а также вести воздушную разведку деятельности вооруженных сил иностранных государств и морских коммуникаций с применением самолетов дальней авиации.

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В связи с этим, как отметил глава российского военного ведомства, «планами учебно-боевой подготовки частей дальней авиации ВВС России предусмотрены полеты самолетов вдоль границ Российской Федерации и над акваторией Северного Ледовитого океана».

Шойгу заявил, что при выполнении этих заданий в частях дальней авиации существенно увеличились временные параметры боевого дежурства и полетов авиации в течение года, что требует обеспечения заданного уровня исправности авиатехники стратегической авиации».

«Мною утвержден план мероприятий по повышению исправности авиатехники дальней авиации, который предусматривает ее ремонт и сервисное обслуживание на предприятиях промышленности», - сказал Шойгу, добавив, что о состоянии авиатехники дальней авиации, имеющихся проблемах и путях их решения доложит на коллегии главнокомандующий ВВС России.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Россия поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.