Евросоюз без Украины не будет "завершенным проектом" – Порошенко

Президент Петр Порошенко также подчеркнул, что без независимой Украины "мира в Европе было бы меньше".

Президент Петр Порошенко заявляет, что Евросоюз без Украины не будет «завершенным проектом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

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«Евросоюз без Украины не будет завершенным проектом. Без независимой и самостоятельной Украины мира в Европе было бы меньше», - сказал он.

Как известно, в Киеве сегодня проходит парад по случаю Дня Независимости Украины. На параде представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих.