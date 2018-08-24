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Евросоюз без Украины не будет "завершенным проектом" – Порошенко

11:08, 24 августа 2018
Политика
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Об этом глава государства сказал сегодня во время выступления на Майдане Независимости по случаю 27-й годовщины Независимости Украины / фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время выступления на Майдане Незалежности по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

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«Евросоюз без Украины не будет завершенным проектом. Без независимой и самостоятельной Украины мира в Европе было бы меньше», - сказал он.

Как известно, в Киеве сегодня проходит парад по случаю Дня Независимости Украины. На параде представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях принимают участие 4,5 тысячи военнослужащих.

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Новость в сюжете: Празднование Дня Независимости
Теги: #парад#Евросоюз#майдан