Луценко поздравил украинцев с Днем Независимости и показал новорожденную внучку (фото, видео)

Генпрокурор отметил, что гордится тем, что его дети и внуки родились и живут в Украине.

В поздравлении ко Дню Независимости Украины генпрокурор Юрий Луценко заверил украинцев, что "после сумрака всегда наступает свет".

Луценко опубликовал видео с поздравлением на своей странице в Facebook. Он показал всю свою семью, в том числе и новорожденную внучку, которую назвали Александрой.

Генпрокурор отметил, что гордится тем, что его дети и внуки родились и живут в Украине. В видео он также показал свою библиотеку и "любимца" семьи - бернского зенненхунда Черчиля, которого ещё щенком Ирина Луценко подарила мужу на День рождения.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко предложил заменить «постсоветское» звание Героя Украины новой наградой.