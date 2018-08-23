Луценко поздравил украинцев с Днем Независимости и показал новорожденную внучку (фото, видео)
18:50, 23 августа 2018Политика
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Генпрокурор отметил, что гордится тем, что его дети и внуки родились и живут в Украине.
Луценко показал внучку Александру / facebook.com/LlutsenkoYuri
В поздравлении ко Дню Независимости Украины генпрокурор Юрий Луценко заверил украинцев, что "после сумрака всегда наступает свет".
Луценко опубликовал видео с поздравлением на своей странице в Facebook. Он показал всю свою семью, в том числе и новорожденную внучку, которую назвали Александрой.
Генпрокурор отметил, что гордится тем, что его дети и внуки родились и живут в Украине. В видео он также показал свою библиотеку и "любимца" семьи - бернского зенненхунда Черчиля, которого ещё щенком Ирина Луценко подарила мужу на День рождения.
Как сообщал УНИАН, ранее Луценко предложил заменить «постсоветское» звание Героя Украины новой наградой.
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