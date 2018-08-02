Луценко предложил заменить «постсоветское» звание Героя Украины новой наградой

По мнению генпрокурора, звание "Герой Украины" является постсоветской наградой по сути и по форме, которая себя дискредитировала.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в 2014 году, не будучи ни на одной должности, предлагал завершить действие награды "Герой Украины" и ввести новую высшую награду - "Золотой Тризуб".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил во время брифинга.

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"Уже давно надо было принимать особое государственное решение в отношении звания "Герой Украины". Сразу после Майдана я, будучи тогда простым гражданином Украины, но имевшим доступ к исполняющему обязанности президента, затем - к новоизбранному президенту, предлагал завершить действие этой награды, подвести черту и ввести новую высшую награду, например, "Золотой Тризуб", - сказал он.

По словам генпрокурора, в настоящее время дать новое дыхание этой идее смогут журналисты и общественность.

"Возможно, журналисты и общественность смогут дать новое дыхание этой моей идее. Собственно, я поддерживал не один, многие тогда говорил о такой необходимости. Я даже по секрету могу сказать, что президент Петр Порошенко был близок к такому решению, но на тот момент принималось решение о награждении всех погибших героев Небесной сотни. И их семьи настаивали на награждении их именно этой государственной наградой", - отметил Луценко.

"Мне кажется, не поздно сейчас провести такую дискуссию. И начать новую страницу награждений с особыми требованиями к награждениям с точки зрения сроков между подвигом и награждением, чтобы эмоции не влияли на такие решения; определенными правилами внесения такого представления, например, количество ранее награжденных, которые ходатайствуют о награждении другого ... и много других механизмов, которые действуют в устоявшейся демократии", - добавил генпрокурор.

При этом, по мнению Луценко, звание "Герой Украины" является постсоветской наградой по сути и по форме, которая себя дискредитировала.

Вместе с тем Луценко сообщил, что в настоящее время четверо действующих Героев Украины являются фигурантами уголовных производств.

Напомним, 25 мая 2016 года Петр Порошенко вручил Надежде Савченко, освобожденной из российского заключения, орден «Золотой Звезды» Героя Украины.

В марте, когда появилась информация о причастности Савченко к подготовке терактов и госпереворота, она заявила, что готова вернуть награду Порошенко.