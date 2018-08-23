Эксперт рассказала, насколько бездомные украинцы могут повлиять на результаты выборов

Эксперт утверждает, что нет причин волноваться из-за того, что бездомные могут стать жертвой манипуляций и обеспечить кому-нибудь из кандидатов несколько процентов голосов.

В преддверии выборов в Украине в 2019 году в обществе актуализировалась тема использования черных политических технологий. В частности, вопрос о том, насколько бездомные могут повлиять на результаты выборов.

Ответ на этот вопрос приводит политолог Анна Симонян на сайте Украинская правда. Она приводит данные Минсоцполитики: в Украине насчитывается около 70 тысяч бездомных. Зарегистрировавшись в соцслужбе, они получают право голосовать и попадают в реестр. По оценкам экспертов, всего в Украине около 200 тысяч бездомных, и теоретически каждый из них может до выборов зарегистрироваться в соцслужбе и получить право голоса.

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"Очевидно, точечно их голоса могут быть куплены, однако о массовости речи не идет, ведь в населенных пунктах их число, даже в больших городах, не превышает 200 человек", - пишет эксперт.

"Если кто-то всё-таки решится на крупномасштабный чекин, собрав 70 тысяч васей страны, и привезет на участок/участки?", - задается она еще одним вопросом.

По ее прогнозу, в условиях повышенного внимания партий и различных наблюдателей это вызовет в лучшем случае скандал, а в худшем – банальное аннулирование результатов выборов. Оно допускается, если фальсификации превышают 5%.

"Одним словом, бездомных, как и всегда, будут вовлекать в политический процесс, но существенно исказить результат выборов они не смогут", - резюмирует Симонян.

"Однако в Украине, где возможен третий тур выборов, победителя иногда определяют решением суда, протоколы с мокрыми печатями имеют свойство ехать в ЦИК по несколько суток из соседнего района с округов, а сервера виснут в самый неподходящий момент - все возможно", - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее социологи выяснили, кого украинцы винят во всех проблемах в государстве.