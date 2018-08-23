Петр Порошенко и Валентин Резниченко в Днепре подняли самый большой флаг Украины на рекордную 72-метровую высоту

По словам Петра Порошенко, флаг, независимо от языка и религии, объединяет всех в единое целое.

23 августа, в День Государственного Флага Украины Президент Петр Порошенко прибыл в Днепр, чтобы поднять сине-желтый флаг размером 12 на 18 метров и весом в 23 кг на флагшток высотой 72 метра. Размеры флага и высота его поднятия зафиксировали представители Книги рекордов Украины.

«Когда несколько недель назад я сообщил своему офису, свой команде, что в этом году традиционное поднятие флага впервые пройдет не в Киеве, а в Днепре, никто даже не спросил - почему. Потому что это абсолютно очевидно. Потому что Днепр. И этим все сказано, - сказал Петр Порошенко. - Именно в городе Днепр и в области весной 2014-го произошел коренной перелом в нашей борьбе с российским планом по расчленению и уничтожению Украины. Именно жители этого края, наследники казацкой славы, одними из первых встали на защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства. Здесь, так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия».

«Этот флаг олицетворяет всю мощь нашей страны, народа. Силу духа. Волю. Независимость. Решили, что такой рекордсмен непременно должен быть в Днепре. Потому что это - город-защитник, форпост для всей страны», - отметил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской облгосадминистрации.

По словам Резниченко, место для такого объекта выбрали не случайно.

«Рядом - первый в Украине Музей АТО. Мы уже сделали его внутреннюю и внешнюю экспозиции, создали и Аллею памяти героев АТО в сквере возле обладминистрации. Третий элемент нашей патриотической программы – именно этот флаг. С начала войны мы стали иначе относиться к государственным символам. Стремимся, чтобы их знали и любили с детства», - отметил Резниченко.

По словам Петра Порошенко, флаг, независимо от языка и религии, объединяет всех в единое целое.

«Именно под сине-желтыми цветами из поколения в поколение мы, украинцы, боролись и боремся за свою свободу и свободу Украины. Для армии важны и ракеты, и пушки, и танки, и самолеты. Но так же значимым остается и наш украинский Флаг. Флаг всех нас ведет к победе. Должны сделать все возможное, чтобы сине-желтый Флаг изначально развевался над всей Украиной», – сказал Президент Украины.

По проекту Днепропетровской ОГА, вокруг флагштока обустроили зону отдыха. Чтобы флаг-рекордсмен был хорошо виден и ночью, его подсвечивают восемь прожекторов.

