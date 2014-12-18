Daily Beast: Россиянам стоит привыкать к бедности, Кремль потратил "нефтедоллары" на войну

Об этом на страницах The Daily Beast пишет обозреватель Анна Немцова, которая предполагает, что у Москвы "похоже, нет выхода из этого кризиса". Первыми обвал российской валюты ощутили на себе те россияне, чьи доходы зафиксированны в рублях: пенсионеры и бюджетники.

Читайте такжеЗаплатили за Крым: реальные доходы россиян резко снизились

"Цены в моем любимом супермаркете растут каждый день, а моя зарплата остается такой же. Получается, я каждый день все больше беднею", - сказала изданию бухгалтер Ирина Смирнова, передает ZN.ua.

По ее словам, еще летом килограмм лосося стоил 300 рублей, а сейчас стоит 600. И даже курятина российского производства постоянно дорожает. Несколько месяцев назад курица среднего размера стоила 110 рублей, а сейчас - 130 рублей. А какая цена будет завтра, никто не знает.

"Те, кто хочет восстановления СССР за пределами России и в ее границах должны понимать, что в отличие от тех времен, теперь все в России привязано к западной валюте. И инфляция бьет по карману каждого", - говорится в статье.

Аналитик "Сбербанка" Владимир Панюшин в недавнем интервью удивлялся, почему Центробанк не проводит интервенции, чтобы поддержать рубль. А во вторник, после того, как рубль обвалился до уровня 80 за один доллар, председатель Центробанка Ельвира Набиулина заявила: "Вы должны научиться жить в новой зоне и рассчитывать на собственные ресурсы и финансы".

"Россияне должны понимать заявление Набиулиной так: "Привыкайте быть вдвое беднее в следующем году, чем вы были до аннексии Крыма", - сказал профессор Национального университета высшей школы экономики Владимир Рыжков.

Он пояснил, что теперь у России нет достаточно долларов, чтобы оплатить счета за корпоративные банковские долги. А оплату нужно провести до Нового года.

"В Следующем году цены продолжат расти: большинство медикаментов, которые в основном завозятся из-за рубежа, подорожают вдвое, так же, как вся электроника - холодильники, мобильные телефоны, компьютеры и т.д.", - сказал Рыжков.

Эксперт добавил, что еще в марте, когда российская власть готовилась выполнять решение Путина аннексировать Крым и начать поддержку террористов на Востоке Украины, никто в Кремле не знал наверняка, какие именно санкции ЕС и США введут против российской экономики. Так же никто не ждал обвала цен на нефть настолько быстро.

"Еще в марте, до аннексии Крыма Россия была стабильна и богата. Она купалась в нефтяных миллиардах долларов, но Кремль потратил необходимые народу деньги на ненужную войну в Донбассе", - прокомментировал Рыжков.

В это же время, россияне обвиняют Запад в росте цен, а не Кремль и решение силой оккупировать украинский Крым. - За падения рубля россияне до ночи штурмовали магазины, скупая все подряд.Этот факт подтвердил известный российский блогер Илья Варламов, опубликовав ряд фотографий из соцсетей с многочисленными очередями в магазинах техники, в гипермаркете ИКЕА, а также продовольственных супермаркетах.