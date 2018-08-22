Переселенцы не могут участвовать в местных выборах - Верховный суд

Право участия в местных выборах есть только у тех граждан, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства.

Верховный Суд Украины постановил, что регистрация места проживания внутренне перемещенного лица является временной, и не является основанием для участия в местных выборах.

Как сообщается на портале Судебная власть Украины, соответствующее решение ВСУ принял, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску к Отделу ведения Государственного реестра избирателей о восстановлении избирательных прав.

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«Право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрации постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города», - говорится в сообщении.

В Верховном суде отметили, что голосовать на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы могут граждане Украины, которые имеют право голоса, в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной общине и проживают в пределах соответствующего избирательного округа. Избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу жилья избирателя.

В Верховном суде решили, что, поскольку справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, удостоверяет его местожительство только на определенный период, то есть временное проживание на соответствующей территории, «такая регистрация не может служить основанием для права участия в местных выборах на этой территории».

Ранее УНИАН сообщал, что менее половины опрошенных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 41% намерены участвовать в следующих президентских и парламентских выборах 2019 года. В частности, у респондентов спросили о намерениях голосовать на выборах в 2019 году. Так, 41% опрошенных ВПО ответили «да», тогда как 33% - «нет», еще 24% не определились. Также 2% не имеют ответа на этот вопрос.