У Порошенко сообщили, что СНБО соберется в субботу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом Цеголко сказал журналистам.

«Президент имел в виду, что сегодня вечером состоится подготовительное совещание к заседанию СНБО, а само заседание запланировано на субботу», - сказал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что в субботу, 20 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Сегодня, 18 декабря, в польском Люблине президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинской общины сказал, что сегодня в 16.00 он планирует провести заседание СНБО.

"У меня на 16.00 созвано заседание СНБОУ. И я не могу его перенести из-за определенного обострения ситуации", - сказал Порошенко, отвечая на просьбу одного из участников встречи принять участие в открытии памятника.