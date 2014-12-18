У Порошенко сообщили, что СНБО соберется в субботу
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко уточняет, что сегодня состоится подготовительное совещание к заседанию Совета национальной безопасности и обороны Украины, а именно заседание СНБО состоится в субботу, 20 декабря.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом Цеголко сказал журналистам.
«Президент имел в виду, что сегодня вечером состоится подготовительное совещание к заседанию СНБО, а само заседание запланировано на субботу», - сказал Цеголко.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что в субботу, 20 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Сегодня, 18 декабря, в польском Люблине президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинской общины сказал, что сегодня в 16.00 он планирует провести заседание СНБО.
"У меня на 16.00 созвано заседание СНБОУ. И я не могу его перенести из-за определенного обострения ситуации", - сказал Порошенко, отвечая на просьбу одного из участников встречи принять участие в открытии памятника.