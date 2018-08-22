Посол США Йованович: решение создать Министерство по делам ветеранов – важный шаг

Об этом она заявила, выступая на международном ветеранском и волонтерском форуме.

Инициатива создать в Украине Министерство по делам ветеранов является важным шагом, а процесс его формирования может стать хорошим примером сотрудничества правительства и гражданского общества. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая на международном ветеранском и волонтёрском форуме «Там, где мы, там - Украина» 22 августа в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Решение создать Министерство по делам ветеранов было важным шагом», - отметила она.

Как сообщалось, в 2017 году с инициативой создания в Украине Министерство по делам ветеранов выступил глава Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью, народный депутат Александр Третьяков. «По результатам дискуссий на парламентских слушаниях на тему усиления социальной защиты ветеранов войны, которые состоялись в октябре 2016 года, на круглых столах и конференциях, наш Комитет совместно с волонтерами и ветеранами инициировал создание Министерства Украины по делам ветеранов. Эта инициатива нашла поддержку на самом высоком уровне», - подчеркнул народный депутат.

Как отмечал глава профильного Комитета ВР, при создании министерства Украина может опираться на лучший международный опыт - США, Великобритании, Канады, Хорватии и других стран, где проблемы ветеранов научились решать очень эффективно. По словам Третьякова, идея создания профильного ведомства для ветеранов имеет значительную поддержку в обществе, о чем свидетельствуют данные социологического опроса.

В 2017-2018 годах делегация Комитета по делам ветеранов во главе с Александром Третьяковым дважды посещала США с целью обмена опытом и налаживания связей с Министерством ветеранов США, представителями Сената и Конгресса, а также ветеранскими организациями и фондами, которые заявили о поддержке и профессиональной помощи в реализации украинской инициативы.

«Специалисты министерства по делам ветеранов США готовы содействовать рабочей группе по подготовке создания аналогичного ведомства в Украине. Кроме того, американская сторона предоставила нам информацию о собственной структуре, модели и подходах к предоставлению услуг ветеранам», - отмечал Третьяков.

Напомним, что 27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла постановление № 2294-VIII, которым обратилась к правительству с требованием создать Министерство Украины по делам ветеранов и в месячный срок проинформировать Верховную Раду о его выполнении. Также на базе профильного Комитета была сформирована рабочая группа по подготовке к созданию нового министерства. Старт работы Министерства по делам ветеранов планировался с 1 января 2019 года.

19 июня 2018 года председатель Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков призвал премьер-министра Владимира Гройсмана выполнить положения Конституции и подать на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру министра по делам ветеранов. «Новосозданный орган не сможет начать эффективную работу без первого лица ведомства», - отметил он.

В июне 2018 году по инициативе профильного Комитета в Национальной академии госуправления начался учебный курс для ветеранов с целью их подготовки к участию в конкурсах на госслужбу, в том числе и для работы в новом министерстве. «В Министерстве по делам ветеранов должно работать 30–40% ветеранов. Такой опыт есть в других странах и, надеюсь, будет внедрен у нас», заявил Александр Третьяков.