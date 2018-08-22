Без таких потерь и с Крымом: Порошенко рассказал, что было бы в случае боеготовности ВСУ в 2014 году на нынешнем уровне

Президент подчеркнул, что Украина за 4,5 года заплатила очень высокую цену в борьбе за независимость.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что ситуация в Украине была бы совершенно другой, если бы Вооруженные силы Украины в 2014 году были в таком же состоянии, как сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время Международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы - там Украина".

Президент отметил, что Украина за 4,5 года заплатила очень высокую цену в борьбе за независимость.

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"Тысячи погибших. Погибших украинских воинов, добровольцев, волонтеров", - сказал он и подчеркнул, что погибло также значительное количество гражданских, а также были десятки тысяч раненных и тех, кто получил тяжелые психологические травмы.

Говоря о состоянии Вооруженных сил Украины в 2014 году, Порошенко отметил, что если бы они имели такую же степень боевой готовности, как сегодня, то "все было бы иначе".

"Во-первых, мы бы не понесли таких потерь. Во-вторых, я убежден, что мы бы не остались - пока - без Крыма. И вообще Вооруженные силы были бы мощным предостережением против того, чтобы Россия вообще пришла к нам с войной", - сказал президент.