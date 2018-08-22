Порошенко призвал ветеранское движение к внепартийности

По словам президента, ветераны должны войти в «кадровый резерв» органов местной и государственной власти.

Президент Украины Петр Порошенко призывает к внепартийности ветеранского движения.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом глава государства выступил на Международном волонтерском и ветеранской форуме «Там, где мы - там Украина».

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«Уважая индивидуальные политические взгляды каждого из вас, я призываю, однако, к внепартийности ветеранского движения», - сказал президент.

Он выразил мнение, что на выборах ветераны имеют «первоочередное право баллотироваться и вливаться во власть», как центральную, так и в органы местного самоуправления.

«Я думаю, что это нечестно, неправильно и несправедливо, когда ветераны находятся в оперативном резерве только в военкомате. Они должны быть в кадровом резерве каждого органа местного самоуправления, каждого министерства, комитета», - убежден Порошенко.

Ранее в Рубежном на Луганщине открыли Центр восстановительного лечения и реабилитации ветеранов войны.