Подозреваемый в организации "убийства" Бабченко Герман пошел на сделку со следствием - Луценко

После оформления соглашения в судебном порядке должен еще пройти месяц, и только после этого оно станет доступно для общественности, сообщил Луценко.

Подозреваемый в организации подготовки террористического акта в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман и его защита пошли на подготовку соглашения со следствием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отвечая на вопрос о расследовании дела Бабченко и о том, что Герман якобы признал свою вину и пойдет на соглашение со следствием.

"Я консультировался со следователем и прокурором по этому делу... Да, действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими работниками", - сказал Луценко.

В то же время, отметил он, суд еще не утвердил этого соглашения.

"В своих показаниях Герман фактически подтверждает версию, которая была ему выдвинута нашим следствием. В том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал деньги и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины", - сообщил генеральный прокурор.

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Он призвал дождаться окончательного оформления соглашения, что может произойти только в судебном порядке.

"После этого должен еще пройти месяц, и только после этого оно станет доступно для общественности", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А уже вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой и "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-германского СП "Шмайсер" Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор якобы предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Впоследствии Луценко заявил, что благодаря спецоперации по Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 июля Шевченковский районный суд Киева продлил до 23 сентября действие меры пресечения Герману.