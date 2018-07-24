"Я завидовала Аркадию": жена Бабченко рассказала, как пережила инсценировку убийства мужа

Она отметила, что "невозможно было смотреть", как мужчины переживают утрату близкого друга.

Жена журналиста Аркадия Бабченко Ольга рассказала о том, как пережила спецоперацию по инсценировке убийства мужа.

О пережитом она поведала в интервью «Би-би-си». Она рассказала, что после новости об убийстве Бабченко первым пришел Айдер Муждабаев, начальник и друг Аркадия. "Ну это невозможно, конечно, вспоминать. Он плакал как ребенок, у которого на глазах убили маму. Я не видела, чтобы мужчина так плакал. Он просто выл. И просил у меня прощения. Да, он считал, что это он виноват - он уговорил Аркадия остаться в Киеве, он чувствовал себя виновным. Это была самая тяжелая часть всей спецоперации... Это по эмоциям было даже сильнее, чем тот день, когда Аркадий сообщил, что на него готовится покушение", – вспоминает Ольга.

Она отметила, что «невозможно было смотреть», как мужчины переживают утрату близкого друга.

«И ты понимаешь, что ты знаешь: "он жив", и ты не можешь сказать. Невыносимо! Не дай бог никому такое пережить. Никому...Я завидовала Аркадию. Думала, он сейчас, наверное, в своем относительно спокойном мире, а я должна быть в этой агонии. В центре событий. Потому что в этот момент все были сконцентрированы, конечно, на мне», – добавила жена Бабченко.

Читайте такжеСБУ проверит, действительно ли на записях о подготовке убийства Бабченко есть Герман

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации с Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 18 июня, Апелляционный суд Киева оставил Германа под стражей.