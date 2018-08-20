«Гриценко как политик не способен что-либо изменить в стране!», - глава Правого Сектора

Он также объяснил, что активисты Правого Сектора негативно относятся к Анатолию Гриценко как к возможному кандидату на пост Президента Украины.

«Потенциальный кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко ничего собой не представляет, как политик, и не способен что-либо изменить в стране», - заявил глава украинской партии «Правый сектор» Андрей Тарасенко в эфире YouTube-канала «Guildhall».

Кроме того, по словам Тарасенка, деятельность Гриценко на посту министра обороны ограничивалась лишь заказами режима по разрушению украинской армии. Не уверен, что он способен что-то менять в этой жизни в принципе, – считает руководитель Правого Сектора.

«Дело в том, что независимо от того, кто на каком был посту в существующей системе, а мы эту систему называем режимом внутренней оккупации, он является винтиком этой системы. Если ему говорили распродавать армию, то он её распродавал. Если говорили уничтожать – он её уничтожал. Если бы система была другой, то он делал бы в ней другие вещи», – добавил Андрей Тарасенко.

Он также объяснил, что активисты Правого Сектора негативно относятся к Анатолию Гриценко как к возможному кандидату на пост Президента Украины, поскольку хорошо помнят, что именно министр обороны времен Януковича выводил симферопольский «Беркут» с территории Майдана и критически высказывался в адрес Революции Достоинства.

Напомним, что 13 января 2014 года ссылаясь на «критические высказывания Гриценко в адрес Майдана, неспособность к командной работе и участие в информационных войнах против собственной фракции» народные депутаты от ВО «Батькивщина» отказались проводить заседание фракции в присутствии Анатолия Гриценко. На следующий день «в связи с невозможностью влиять на решения, которые принимаются фракцией ВО «Батькивщина» Гриценко написал заявление о выходе из фракции. Комментируя это заявление лидер фракции Арсений Яценюк отметил, что теперь фракция ожидает от Гриценко сложения депутатских полномочий. Однако, Анатолий Гриценко депутатских полномочий не сложил, а вошел во фракцию Леонида Даценко.