В России осудили украинца за участие в публичных акциях в Украине, «направленных против интересов» РФ

Роман Терновский был задержан в Ростовской области в октябре 2017 года за «пропаганду» в Facebook «Правого сектора».

В России осудили гражданина Украины Романа Терновского за участие в публичных акциях в Украине, «направленных против интересов» РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Украины Роману Терновскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», - говорится в сообщении.

Заявляется, что следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой «Правого сектора», а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации.

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По информации СК РФ, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе в Харьковской области Терновский участвовал в акции по блокаде транзита российских грузовиков, проводимой, в том числе, представителями «Правого сектора». В СК РФ заявляют, что акция проводилась «в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», а также о беспрепятственном транзите транспорта, «с целью нанесения имущественного и репутационного ущерба Российской Федерации в ее внешнеэкономических связях».

Кроме этого, в СК РФ объявили, что 12 июня 2016 года Терновский и другие участники ПС провели аналогичную целенаправленную акцию по срыву мероприятий в честь Дня России в Генеральном консульстве РФ в Харькове; также Терновскому вменили пропаганду «Правого сектора» в интернете, в том числе среди лиц, «постоянно проживающих на территории России».

«Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников запрещенной на территории России экстремистской организации «Правый сектор» продолжается», - заявили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года Следственный комитет РФ заявил о задержании в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского за «пропаганду» в Facebook «Правого сектора».