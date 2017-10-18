В России задержали украинца за "пропаганду" в Facebook "Правого сектора"

В Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский за «пропаганду» в Facebook «Правого сектора».

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Следователями Главного следственного управления СК России совместно с ФСБ России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в результате которых на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации «Правый сектор», - говорится в сообщении.

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Заявляется, что Терновский в составе участников организации «Правый сектор» неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в социальной сети «Facebook», Терновский осуществлял пропаганду деятельности организации «Правый сектор» среди пользователей интернета, в том числе лиц, постоянно проживающих на территории РФ.

«Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации», - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства Терновского в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации «Правый сектор».

По ходатайству следствия судом в отношении Терновского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации «Правый сектор» продолжается», - сказано в сообщении.