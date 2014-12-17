В современном развитии Украины нет навязанных Россией сценариев - эксперт



Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службы новостей канала «1+1».

”В действительности нет в Украине навязанного какого-то Россией сценария. В Украине происходят два... нарратива, что является двумя украинскими, в действительности, сценариями”, - сказал Рыбачук.

В частности, по его словам, к этим сценариям развития Украины относятся, с одной стороны, ”сохранение того олигархического или феодального клуба, как называют, и эта система, нужно сказать, что она пережила и потрясение Евромайдана, и сейчас мы видим, что на современной политической карте Украины многое объясняется тем, что ключевые влияния крупных бизнесовых групп на всех уровнях - от президентского до парламентского - сохранились”.

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По словам Рыбачука, с другой стороны, это ”другая Украина, которая там с кровью, возможно, с наивностью, немного с романтизмом, но и героизмом, рождается”.

Рыбачук объяснил, что ко второму варианту относится Украина, которая представлена гражданским обществом и которая имеет несколько десятков депутатов в парламенте и поддерживает европейский выбор, а также граждане, которые дали президенту Украины Петру Порошенко победу в первом туре и более 300 голосов в поддержку европейского курса. ”Это другая Украина”, - отметил он.

”В действительности, когда европейцы начинают говорить, то, как правило, разговоры об Украине заканчиваются тем, что делать с Путиным... и что делать с Россией? Это дорога в никуда. И мне очень понравилась именно эта мысль, что, давайте, не думать, что там будет с Путиным и что там делать с Россией, а, давайте, поддержим эту европейскую Украину, потому что ее успех - это успех каждого”, - сказал Рыбачук.