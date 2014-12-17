Турчинов: Назначение "Кровавого Пастора" секретарем СНБО и обвал рубля - это просто совпадение (видео)

Секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал прозвище "Кровавый Пастор", которое ему дали в соцсетях, сообщает 112 Украина.

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"Вы знаете, когда в некоторых социальных сетях пошла информация, что назначение "Кровавого Пастора" привело к обвалу рубля, я считаю, что это просто совпадение", - заявил Турчинов.