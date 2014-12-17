Порошенко: Сейчас украинцы проходят через страшные испытания ради вступления в ЕС

Украина ожидает получить от западных стран солидарность в вопросе конфликта с Россией, помощь в реализации реформ и финансовую поддержку.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в опубликованном сегодня интервью в издании Gazeta Wyborcza.

"Нам необходимы три вещи. Во-первых, мировая солидарность и поддержка нашей борьбы за суверенитет и территориальную целостность", - сказал Порошенко, добавив, что около 70% украинцев готовы с оружием в руках воевать за собственное государство.

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На втором месте, по его словам, важна поддержка западных государств в проведении реформ, необходимых для европейской интеграции Украины. Он напомнил о своей программе "Стратегия 2020", отметив, что украинские власти планируют к тому времени реализовать реформы, необходимые для интеграции в ЕС.

"В-третьих, нам нужна экономическая помощь. 10% нашего экономического потенциала уничтожено, в том числе практически вся промышленность на востоке. Россия использует против нас экономическое эмбарго", - сказал Порошенко, отметив, что, несмотря на трудности, украинцы выдерживают этот "натиск врагов".

Президент Украины также назвал важнейшими задачами, которые сейчас стоят перед украинской властью, борьбу с коррупцией, проведение реформ и европейскую интеграцию Украинского государства.

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"Эта последняя цель мобилизует людей и помогает им переживать нынешние трудности. Лозунг вступления в Европу мобилизовал украинцев год назад на Майдане, и теперь зажигает луч надежды в сердцах. Благодаря этой перспективе имеют смысл эти страшные испытания, через которые сейчас проходим", - сказал он , отметив, что 80% украинцев хотят вступления Украины в ЕС.

Порошенко также поблагодарил Польшу за поддержку Украины.