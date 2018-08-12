Кандидатов в Верховный суд проверяли с манипуляциями — эксперт

В частности, кандидаты, не демонстрирующие высокой лояльности, получают низкую оценку психолога.

Во время конкурса в Верховный суд Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), допустила манипуляции с минимальным баллом, установив так называемый третий минимальный допустимый балл по результатам экзамена (анонимное тестирование + практическое задание).

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Сначала ВККС объявила результаты практического задания и фамилии победителей, т. е. тех, кто преодолел минимальный балл, а через день реанимировала часть аутсайдеров новым минимальным баллом по сумме двух оценок. Таким образом, те кандидаты, которые не сумели набрать минимальный балл на практическом задании, но по сумме баллов получили больше, чем сумма двух минимальных баллов, продолжили участие в конкурсе.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Галина Чижик, координатор Общественного совета добропорядочности. По ее словам, уже после этих манипуляций с баллами ВККС внесла изменения в Положение о порядке и методологии квалификационного оценивания, которыми легализировала эту систему.

Также, как выяснилось после конкурса в Верховный суд, один из показателей, оцениваемый в рамках этого тестирования, — лояльность. Кандидаты, не демонстрирующие высокой лояльности, получают низкую оценку психолога.

По словам эксперта, подтверждение этого — низкая оценка по результатам второго этапа, которую получил адвокат Максим Селиванов.

"По результатам экзамена этот кандидат лидировал, а после теста оказался в аутсайдерах. Психолог якобы пришел к выводу, что Селиванов не сможет быть судьей Верховного суда, поскольку является частным предпринимателем и не работал в прямом подчинении, — отмечает эксперт. — По результатам второго этапа, на котором оценивалась добропорядочность, значительно снизился и рейтинг судьи-изобличителя Сергея Бондаренко".

Автор подчеркивает, что кандидатам и обществу неизвестно, что именно и каким образом оценивают члены ВККС в рамках критерия добропорядочности. Такие критерии также невозможно вывести и из решений ВККС по результатам отклонения или согласия с выводами Общественного совета добропорядочности относительно кандидатов в Верховный суд. Решения ВККС преимущественно не содержат аргументов и мотивов.

"Единственное, что известно: члены ВККС якобы опираются на результаты нравственно-психологических тестирований и 300 баллов из возможных 500 ставят на основе вывода психолога. Остальные 200 — их исключительное и преимущественно не объясненное усмотрение. Таким образом, оценка кандидата по критерию добропорядочности — это возможность протягивать одних кандидатов и снижать шансы других", — заключает координатор Общественного совета добропорядочности.

Эксперт добавляет, что практически по тем же условиям будут отбирать судей в антикоррупционный суд.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.