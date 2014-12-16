В Киев прибывают Могерини и главы МИД Вышеградской четверки
08:27, 16 декабря 2014Политика
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В Киев прибывают министры иностранных дел стран Вышеградской четверки и высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини.
REUTERS
В частности, в Украину прибывает министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина, министр иностранных дел и европейской интеграции Словакии Мирослав Лайчак и замминистра иностранных дел Венгрии Ласло Сабо.
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Стороны должны рассмотреть новый формат сотрудничества между странами, который ранее предложили президент Польши Бронислав Коморовский и президент Словакии Андрей Киска. Формат будет работать на разных уровнях и включать взаимодействие стран по поводу военной агрессии против Украины.
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