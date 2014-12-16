В Киев прибывают Могерини и главы МИД Вышеградской четверки

В частности, в Украину прибывает министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина, министр иностранных дел и европейской интеграции Словакии Мирослав Лайчак и замминистра иностранных дел Венгрии Ласло Сабо.

Читайте такжеКоморовский: Украина может рассчитывать на поддержку Вышеградской четверки

Стороны должны рассмотреть новый формат сотрудничества между странами, который ранее предложили президент Польши Бронислав Коморовский и президент Словакии Андрей Киска. Формат будет работать на разных уровнях и включать взаимодействие стран по поводу военной агрессии против Украины.