Коморовский призвал действовать на опережение против агрессии России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коморовский сказал участникам первого Варшавского форума по вопросам безопасности, который проходит в польской столице 20-21 ноября.

«Нужно действовать на опережение, собственно так действуют тогда, когда есть убеждение, что нельзя сдержать это явление, нельзя делать вид, что оно скорее всего закончится», - сказал Коморовский.

Он назвал необходимым сотрудничество западных государств в контексте новой ситуации с безопасностью из-за действий России и выработки общего видения, как на это реагировать.

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«Без определения стратегических фундаментов политики безопасности, без стратегического определения позиции ЕС нам угрожает подчинение изменениям, которые диктует кто-то другим в совершенно чужом сценарии», - сказал Коморовский.

Глава Польского государства отметил, что изменения в вопросах безопасности, наступившие после российской агрессии против Украины, являются «скорее всего постоянными или по крайней мере долговременными», и это следует открыто признать.

Он заметил, что в действительности то, что делает Россия, не является новым, и мир уже имел дело с этим в прошлом, когда действовал Советский союз.

«Возвращение к логике сфер влияния, права более сильного и беспрекословного имперского доминирования над более слабыми соседями, которые якобы обязаны быть послушными сателлитами, - это для нас не новое. Мы еще 25 лет тому назад функционировали в такой ситуации», - заметил он.

В то же время Коморовский назвал «абсолютно необходимым» диалог с Россией для всех сторон, признав, что не стоит иметь «наивных надежд», что это позволит «быстро найти позитивное разрешение» конфликта в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что Коморовский призвал в Праге к солидарности с Украиной.