Розенко рассказал, когда будет готов новый Трудовой кодекс

Об этом в эфире hromadske.tv рассказал министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Трудового кодекса еще нет. Есть безусловная база, от которой мы можем оттолкнуться . Есть база - трудовой кодекс, который был внесен и уже прошел первое чтение. Там есть много позиций, которые меня не устраивают», - сказал он.

В частности он отметил, что то, что документ прошел первое чтение, не означает, что в Верховную Раду проект попадет в теперешнем виде. Поэтому, по словам министра, сейчас идет работа над конкретными пунктами кодекса.

Читайте такжеМинистр: Повышение пенсионного возраста - путь в никуда

«У меня есть такая амбициозная цель - чтобы в феврале мы уже имели конечный документ и внесли его на рассмотрение Верховной Рады», - заявил Розенко.

Относительно принципиальных пунктов документа, министр отметил, что хочет открыть рынок труда Украины для иностранных инвесторов, однако сохранить при этом права работников.