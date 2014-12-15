В докладе ООН приведены непроверенные данные и замалчиваются "гумконвои" - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины относительно обнародования этого доклада.

В МИД напомнили, что помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, который находится с визитом в Украине, 15 декабря представил этот доклад. Документ подготовлен по результатам работы Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧ) 1-30 ноября, однако фактически он охватывает весь период со времени развертывания в Украине ММПЧ 15 марта.

Читайте такжеВ ООН обеспокоены намерением Украины люстрировать чиновников времен Януковича

"Документ достаточно объективно оценивает общую ситуацию в Украине", - говорится в сообщении и отмечается, в частности, что на контролируемых террористами территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют закон и порядок, продолжаются убийства, похищения ради выкупа, пытки, принудительный труд и другие грубые нарушения прав человека, которые совершают члены незаконных вооруженных формирований при поддержке значительного количества иностранных боевиков.

Кроме того, в Крыму продолжаются преследования населения, которое не поддерживает российскую оккупацию. Особенно это касается крымских татар, этнических украинцев, религиозных общин, прежде всего мусульманской, а также Украинской православной церкви Киевского патриархата, Греко-католической и Римско-католической церквей.

Также российское правительство установило на оккупированной территорию квоту разрешений на временное пребывание на территории АРК для иностранцев и лиц без гражданства, которая составляет лишь 1900 разрешений. Это создает дополнительные проблемы для крымчан, которые не желают получать гражданство страны-оккупанта. Самопровозглашенная власть продолжает незаконную экспроприацию собственности у лиц или компаний, связанных с материковой Украиной.

В МИД отметили, что в рекомендациях УВКПЧ самопровозглашенной крымской власти и де-факто оккупационной власти Российской Федерации отмечается важность выполнения положений резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 «О территориальной целостности Украины» с целью, в частности, соблюдения на полуострове украинского законодательства, прекращения преследования крымских татар, недопустимости ограничения свободы слова, а также необходимости расследования убийств и исчезновений крымских активистов, допуска на территорию АРК независимых наблюдателей в области прав человека, в том числе предоставление возможности развернуть в Крыму представительство Мониторинговой миссии ООН в Украине по правам человека.

В то же время МИД Украины обратило внимание офиса верховного комиссара ООН по правам человека на отдельные недостатки данного документа. Как и предыдущим, восьмому докладу УВКПЧ не хватает акцента на главных причинах ухудшения состояния защиты прав человека в Украине – оккупации и аннексии Крыма Российской Федерацией и подрывной деятельности этой страны, направленной на дестабилизацию ситуации в юго-восточных регионах нашего государства.

"Также отмечаем публикацию непроверенных данных из «некоторых» источников о якобы неоднократных нарушениях украинскими военными прав человека и гуманитарного права. При этом часто не принимается во внимание легитимное право Украины на защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности", - отметили в МИД.

Кроме того, снова отсутствует информация о направлении в который раз за последнее время Российской Федерацией на временно подконтрольные боевикам территории Украины так называемых «гуманитарных конвоев», после которых заметно активизируется деятельность незаконных вооруженных формирований. Не говорится и о том, что этот процесс происходит в непрозрачной форме в нарушение соответствующих международных норм и украинского законодательства.

"Недостаточно внимания уделяется судьбе украинцев, похищенных и тайно вывезенных российскими спецслужбами из Украины и удерживаемых в РФ под незаконным арестом, – Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко и др. ММПЧ не принимает во внимание заявление Надежды Савченко и ее защиты, что она считает себя военнопленной; не упоминает и о том, что российский суд или другие компетентные органы РФ не осуществили никаких действий по проверке ее статуса; что в ходе следственных действий относительно Н.Савченко ее адвокатам М.Фейгину и Н.Полозову создавались постоянные препятствия для конфиденциального общения с ней, что гарантируется законодательством РФ", - подчеркнули в министерстве.

В комментарии отмечается, что тот факт, что доклад посвящен соблюдению прав человека в Украине, "не может быть оправданием умалчивания правозащитными органами ООН издевательств над украинскими гражданами со стороны РФ и грубых нарушений их прав".

"Выражаем надежду на значительно более полное освещение не только внутренних, но и внешних факторов, которые влияют на развитие ситуации на востоке Украины и в Автономной Республике Крым", - отметили в МИД и заметили, что благодарны Миссии за рекомендации, призванные улучшить состояние защиты прав человека в нашей стране, а также готовы и в дальнейшем развивать и углублять взаимодействие с УВКПЧ с этой целью.

Свидетельством этого является, в частности, инициированное Украиной продление мандата Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на следующий трехмесячный срок до 15 марта 2015 г., а также активный процесс разработки с участием специалистов ООН, Совета Европы и гражданского общества Национальной стратегии в сфере прав человека, добавили в министерстве.