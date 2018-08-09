Директор НАБУ Сытник рассказал о ночных переговорах в доме Порошенко и их результатах

Артем Сытник рассказал, что результатом этой встречи стало принятие парламентом закона об Антикоррупционном суде и президент повлиял на решение парламента.

Ночной визит директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника к частному дому президента Украины Петра Порошенко не повлиял на работу детективов НАБУ, уверяет Сытник.

В эфире «Громадського» он подчеркнул, что во время этой встречи они обсуждали создание Антикоррупционного суда. По словам Сытника, именно Порошенко пригласил его.

«Глава государства пригласил на беседу и как раз разговор касался Антикоррупционного суда. Это суд, который напрямую касается Антикоррупционного бюро. И это касается той проблемы, о которой мы говорим два года. Даже на войне враги садятся за стол переговоров. В данном случае была дискуссия спорная», — подчеркнул Сытник.

На уточняющий вопрос, почему это не было публично, Сытник отметил, что были и публичные переговоры на уровне Администрации президента. На вопрос о репутационных последствиях из-за визита директора НАБУ, который приезжает ночью к частному дому президента Украины, Сытник отметил: «Это не был тайный визит и то, что это может стать известно — конечно, я это допускал. Почему стало известно именно сейчас, а это было достаточно давно... Важно, что на работу НАБУ это не повлияло, спросите любого детектива».

Сытник добавил, что результатом этой встречи стало принятие парламентом закона об Антикоррупционном суде и президент повлиял на решение парламента.

«У меня была тет-а-тет встречу с президентом Украины по поводу Антикоррупционного суда. НАБУ не имеет права законодательной инициативы и мы знаем, давайте будем откровенны, что в парламенте президент имеет если не определяющее, то одно из определяющих влияний. Была определенная дискуссия. Она закончилась тем, что все же закон был принят», — отметил директор НАБУ.

На вопрос журналиста «Если Порошенко в следующий раз пригласит вас к себе домой, вы согласитесь?», директор НАБУ ответил: «Наверное уже нет. Исходя из такой реакции, видимо, нет».

О ночном визите весной этого года ранее сообщали журналисты программы "Схемы". Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. Журналисты заметили возле частной резиденции Порошенко автомобиль "Skoda", который, как выяснилось, принадлежит Сытнику. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский, приближенный к Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7441).

Документом, в частности, устанавливается, что со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты ВАС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

Ходатайства по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций которых не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.

Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, осуществляется по правилам подсудности, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом.

2 августа президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде».