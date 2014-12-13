​Порошенко: конфликт в Украине показал неэффективность Совбеза ООН

Об этом в интервью австралийскому телеканалу АВС заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Апостроф".

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«Мы должны быть абсолютно откровенны и прямолинейны: конфликт на востоке Украины продемонстрировал неэффективность послевоенной глобальной системы безопасности, включая Совет Безопасности ООН. И это произошло потому, что один из постоянных членов, который имеет право вето, является агрессором. Мы должны разработать новую систему, которая сможет остановить это очень опасное развитие ситуации во всем мире», - сказал Петр Порошенко.

По мнению украинского президента, для того, чтобы повысить эффективность Совбеза ООН, необходимо снять с постоянного члена право вето.