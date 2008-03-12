100 человек пришли сказать «Космосу» нет!»

Сторонники Блока Виталия Кличко пикетируют Кабинет министров Украины с требованием отставки мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около 100 человек.

Участники пикета держат плакаты с лозунгами «Нет дерибану Киева!», «Стоп Черновецкий!», «Киеву - новую власть!», «Космосу» нет! Долой Черновецкого! Киевляне, спасем город!», «Свиту Черновецкого – к ответственности!».

Как сообщал УНИАН, среди вопросов повестки дня сегодняшнего заседания Кабмина значится и отчет председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о выполнении актов законодательства и решении актуальных проблем развития Киева. Отчет включен в блок тем, отнесенных к приоритетным вопросам государственной политики. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен присутствовать как докладчик на этом заседании.

Однако вчера Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ послал премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО открытое письмо, в котором заявил, что не будет отчитываться перед Кабмином о деятельности столичной горгосадминистрации, а согласен докладывать по этому вопросу Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и столичной громадой.