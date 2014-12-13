США ищут лучшие варианты поддержки Украины - Госдеп

Об этом сказала в пятницу пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки, комментируя принятые накануне в Конгрессе законопроекты в поддержку Украины, сообщает канал 112 Украина.

"Ситуация очень нестабильна, и мы обеспокоены ситуацией на местах, продолжаем оценивать, как лучше поддержать Украину. Мы все время рассматриваем наши возможности, но ничего не изменилось - мы сосредоточены на той помощи, которую уже предоставили", - отметила Псаки.

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Она пояснила, что позиция США продолжает быть сосредоточенной на "усилиях по поддержке Украины и продвижению дипломатического решения, уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами в Европе и во всем мире, чтобы достичь этой цели".

Представитель Госдепа также прокомментировала реакцию российской стороны, которая назвала принятые в Конгрессе законопроекты конфронтационными.

"Термин "конфронтационный" лучше использовать по отношению к тем фактам, что продолжали иметь место агрессивные действия и передвижения автомобильных конвоев и вооруженных сепаратистов вглубь Украины, которая является суверенным государством. Таким образом, они (РФ, - ред.) должны больше уделять внимание этому, чем законодательству", - отметила Псаки.

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Напомним, 11 декабря Сенат США поддержал законопроект №2828 "Акт в поддержку свободы Украины - 2014", предусматривающий оказание Украине военной помощи, а также возможность ввести новые санкции против России. Также этот законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. Позже появилась информация о том, что из проекта был исключен пункт о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО.