Скандал с отдыхом в Европе детей мажоров вместо сирот: стали известны новые детали

Изначально во многих СМИ была информация о том, что детей в Хорватию отправлял горсовет Краматорска. Также ранее появилась информация о том, что в список должны были включить детей, которые достигли побед в различных олимпиадах и конкурсах, а также детей, лишенных опеки и детей из малообеспеченных семей.

Появились новые подробности скандала вокруг отправки на отдых детей-сирот, среди которых оказались дети чиновников Краматорска.

Изначально во многих СМИ была информация о том, что детей в Хорватию отправлял горсовет Краматорска. Также ранее появилась информация о том, что в список должны были включить детей, которые достигли побед в различных олимпиадах и конкурсах, а также детей, лишенных опеки и детей из малообеспеченных семей.

Павел Лисянский, представитель уполномоченного Верховной Радой по правам человека в Луганской и Донецкой областях встретился с секретарем горсовета Краматорска, чтобы выяснить, так ли это.

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Об этом правозащитник оперативно сообщил Styler в эксклюзивном комментарии сразу же после встречи.

"Именно по этому поводу сегодня у меня была встреча с секретарем городского совета. Других вопросов мы не обсуждали. Моей целью было получение доступа к письму, которое отправляла хорватская сторона. Там должны быть указаны критерии, каких именно детей они зовут на отдых: детей участников АТО, детей-сирот или других. Письмо являлось бы основным доказательством. Но в горсовете меня официально заверили, что такое письмо им не поступало", - сказал правозащитник.

У Павла Лиснянского есть право знакомиться с официальными документами, если возникает такая необходимость.

"В горсовете мне сказали, что я могу посмотреть, но ничего не найду, так как никакого письма со входящим номером от Хорватии им не приходило. Сам секретарь добавил, что его ребенок отдыхает в Святогорске, а не в Хорватии. Также он мне сказал, что дети чиновников – это тоже дети. Конечно, с этим никто не спорит, но здесь вопрос был в приоритетах, кого именно отправлять в такую поездку. Детей никто не будет винить. Винить можно только тех, кто допустил такую халатность", - пояснил Павел Лисянский.

Ввиду того, что это была чатсная инициатива, местная власть не имеет прямого механизма контроля этого процесса, считает правозащитник.

"Нарушение состоит в том, что категория детей была не та, которая предполагалась. С другой стороны, это не были деньги государства, это не были деньги местного самоуправления. Это были деньги приглашающей стороны. Думаю, это будут расследовать, если с таким запросом обратится хорватская сторона", - говорит Павел Лисянский.

По словам правозащитника, если выяснится, что в письме с хорватской стороны все-таки просили взять только пострадавших от военный действий детей, а взяли детей чиновников, то это будет нести репутационные потери для того человека, который являлся организатором поездки с украинской стороны.

"Пока расследования правоохранительные органы не проводили. Я по своим каналам планируют выяснить, что за организация со стороны Хорватии приглашала детей. Резонанс на сегодня большой и я понимаю, что надо максимально детально эту информацию мониторить, что мы и делаем", - сказал Павел Лисянский.

По словам правозащитника, к нему официально никто не обращался с просьбой разобраться в ситуации. Его отметили в комментарии в соцсетях, и после этого он решил разобраться сам.

"Зная позицию нашего омбудсмена Людмилы Леонтьевны Денисовой, она в любом случае заинтересовалась бы этой ситуацией. Поэтому я включился в процесс. Мы все-таки более правозащитный орган, чем правоохранительный. Но вот в правоохранительные органы на сегодня ни журналисты, ни кто-то из родителей пока не обращался. Думаю, на сегодняшний день ключ к разгадке – в хорватской стороне этого вопроса", - говорит Павел Лисянский.

По его словам, нужно найти оригинал письма, в котором указывается, кого именно они приглашали.

"Как представитель уполномоченного по правам человека, я эту ситуацию "дожму", чтобы получить полную информацию. Мы по сути являемся первой государственной структурой, которая отреагировала на подобную ситуацию. Пока ни прокуратура, ни полиция, ни другие правоохранительные органы, никак не отреагировали", - добавил он.