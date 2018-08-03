События недели: версия читателей УНИАН - Томос, убийство Сармата и нападение с кислотой на активистку

На уходящей неделе Украина отмечала день 1030-й годовщины крещения Киевской Руси-Украины, в честь которой в столице было проведено два крестных хода. Один под предводительством УПЦ МП, второй возглавила УПЦ Киевского патриархата, совместно с президентом Украины Петром Порошенко и представителями правительства.

Оба «конкурирующих» крестных хода собрали множество верующих, однако, благодаря тому, что проводились они в разные дни, а также четкой работе правоохранительных органов, каких-либо серьезных эксцессов удалось избежать.

Также стало известно о том, что Порошенко провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата. Как сообщили в АП, представитель Вселенского Патриархата митрополит Галльский Эммануил привез украинскому президенту радостную весть о том, что началась первая часть имплементации Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Как сообщается, делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

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В АП это известие трактовали однозначно, мол, решение о предоставлении Томоса уже принято, просто для этого потребуется определенное время.

«Чтобы были выполнены все процедуры, чтобы все было канонично, нужно определенное время. Идет процедура. Завершается информирование других церквей, после чего Вселенская патриархия перейдет к следующему этапу предоставления Томоса. Главное, что решение принято и мы идем к своей цели», - заявил на тот момент еще замглавы администрации президента Ростислав Павленко (спустя пару дней его отправили возглавлять Нацинститут стратегических исследований).

А вот Порошенко в своем выступлении по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины был более осторожен в высказываниях, и никаких однозначных формулировок в своей речи о предоставлении Томоса об автокефалии не допускал. Он акцентировал внимание на том, что Томос завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир и так далее.

В свою очередь, глава УПЦ КП патриарх Филарет, отмечая факт присутствия на крестном ходе представителей Вселенского Патриарха, также сообщил, что Варфоломей твердо намерен предоставить украинской церкви Томос на автокефалию.

«Это означает не только то, что в Украине обязательно будет одна украинская церковь, не будет много украинских церквей, а будет одна - признанная, которая войдет в молитвенное общение со всеми православными церквями. Это наша очень важная победа, потому что мы к этой победе шли десятилетиями, и благодаря энергии нынешнего нашего президента мы имеем такие результаты», - заявил Филарет.

Не сдерживался Филарет и в дальнейшем, заявив, что после признания единой Украинской православной церкви (УПЦ), все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

«Государство передало свою собственность в пользование украинской православной церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра – и одна, и вторая (Киево-Печерская и Почаевская) – будут переданы украинской церкви», - отметил Филарет.

«Дело в том, что никакой собственности Московский патриархат в Украине не имеет. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви», - пояснил он, отметив, что Киево-Печерская и Почаевская лавры являются украинскими святынями, к которым Московский патриархат никакого отношения не имеет.

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«А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей церковной собственности не имеет», - добавил Филарет.

Ну, что здесь сказать. Не знаю, действительно ли Вселенский Патриархат принял решение предоставить Украине Томос об автокефалии, или это просто спешка выдать желаемое за действительное. Но могу точно сказать, что такие категоричные заявления, напоминающие историю о дележе шкуры неубитого медведя, многих очень пугают. Не хватало нам еще и острого религиозного конфликта.

Также на этой неделе читатели следили за нашумевшей историей, приключившейся в курортном Бердянске. Там, выстрелом в спину из двуствольной винтовки, во дворе собственного дома на глазах у жены и друга убили экс-бойца батальона «Донбасс», участника самообороны Бердянска, кавалера ордена «За мужество» 3-й степени, участника боев за Иловайск, который прошел российский плен, Виталия Олешко, с позывным «Сармат».

В СМИ сообщалось, что в последнее время в адрес погибшего поступали угрозы. Он был организатором многих акций протеста под стенами Запорожской ОГА. В частности, он с другими бойцами АТО обвинял руководство области в непрозрачном выделении земельных участков военнослужащим. Также стало известно, что у Олешко были постоянные конфликты с местным бизнесменом, владельцем «Российско-украинского научно-производственного предприятия «Агринол»» и народным депутатом группы «Воля народа» в ВР Александром Пономаревым.

Друг Виталия Олешко Андрей Манджаров, ставший очевидцем преступления, рассказал о врагах «Сармата», которые могли хотеть его смерти и об угрозах в его адрес. По его словам, он и Олешко «вели активные действия» в отношении «неправильной политики» бердянского бизнесмена и нардепа из «Воли народа» Александра Пономарева – против «грабежей городского и областного бюджетов» и неуплаты налогов.

При этом он оговорился, что, несмотря на то, что все сходится на Пономареве, «нужно быть глупцом, чтобы конкретно утверждать, что это только его рук дело».

«У Виталика после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, поэтому это мог сделать, кто угодно. Мы надеемся, что правоохранительные органы добьются истины и справедливости», – сказал Маджаров.

В свою очередь, в полиции сообщили, что рассматривают несколько версий убийства. «Выдвинут ряд версий убийства. Каждая версия имеет право на жизнь. От заказного убийства до обычного бытового убийства», - заявил начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

Думаю, скоро все прояснится, так как по горячим следам полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в причастности к убийству. Четырех из них полиция задержала в городе Васильевка Запорожской области, еще одного разыскали и задержали в Бердянске. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Одним из подозреваемых является бывший боец печально известно батальона «Торнадо», ряд бойцов которого «прославились» грабежами, убийствами и изнасилованиями на Донбассе. Об этом сообщил вездесущий Антон Геращенко.

«Да, это правда (что возможный убийца – бывший снайпер из батальона «Торнадо»). К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места для нормальной работы. Не захотев сделать этого, они пошли работать в криминальные группировки. Это не первый такой случай, и, к сожалению, думаю, не последний. Война обнажает инстинкты людей, поэтому так может быть. Убийцу ждет жесткая ответственность», - сказал Геращенко.

Также он рассказал и о других задержанных по подозрению в соучастии в убийстве. «Остальные люди из задержанных являются сообщниками киллера – молодые ребята, спортсмены. Они живут в Днепре и Днепропетровской области, приехали на убийство. Они пока молчат. Я так понимаю, надеются, что заказчики будут их выручать. Шансов у них нет, - есть прямые показания свидетелей», - рассказал Геращенко.

На данный момент, как отметил нардеп, основная версия инцидента – заказное убийство. Мера пресечения будет избрана в пятницу во второй половине дня или в субботу. Следователи готовят документы в суд.

Еще одной историей, за которой следили наши читатели, стало нападение на известную в Херсоне активистку, управляющую делами исполнительного комитета мэрии Екатерину Гандзюк. Как стало известно, неизвестный мужчина в возрасте 20-25 лет ждал Гандзюк возле подъезда. Когда активистка вышла, неизвестный выскочил из кустов и облил ее серной кислотой. Гандзюк в шоковом состоянии с ожогами около 30% тела и повреждением глаз доставили в реанимационное отделение областной больницы.

Первоначально полиция нападение на Гандзюк квалифицировала по статье «хулиганство», однако после ряда протестов и поднявшейся шумихи в СМИ оперативно переквалифицировали на «Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания потерпевшего». Не остановившись на этом, в дальнейшем дело опять было переквалифицировано, на этот раз уже по статье «покушение на убийство».

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Пока полиция искала подозреваемого, Гандзюк в стабильно-тяжелом состоянии экстренно перевезли в Киевский ожоговый центр, где врачи пытаются спасти сильно поврежденный глаз девушки.

Дело приобрело настолько широкий резонанс, что принять в нем участие решил сам генпрокурор Луценко. Как заявила на своей странице в Фейсбук его пресс-секретарь, Юрий Луценко взял уголовное производство под личный контроль. Как это выглядит, я себе, правда, слабо представляю. Слишком уж много дел Луценко берет под «личный контроль», а в итоге это заканчивается ничем.

В этот раз, вроде, все должно складываться для следствия более удачно. Как сообщил в пятницу глава МВД Арсен Аваков, подозреваемый уже задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия. Министр пообещал, что Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования, предоставит информацию относительно задержания в ближайшее время.

А вообще, интересно было бы представить, какой была бы реакция правоохранительных органов, если бы это произошло не с достаточно известным в определенных кругах человеком, за которого есть кому «вписаться», а с простым украинцем. Так и осталась бы небось «хулиганка», а Луценко бы даже не заметил этого происшествия. Все это навевает очень грустные мысли.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение о том, что ГПУ и СБУ наконец-то завершили досудебное следствие по делу Савченко и Рубана. Как сообщили в ГПУ, материалы по делу нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которых подозревают в подготовке терактов и госпереворота, скоро будут переданы стороне защиты для ознакомления, после чего дело будет направлено в суд.

Напомню, Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

На этой неделе появились новые подробности. СБУ и ГПУ провели брифинг, продемонстрировав журналистам оружие, из которого, по утверждению следствия, Савченко и Рубан планировали осуществить теракт в центре столицы. Там оказался целый арсенал. Среди прочего – четыре миномета; противопехотные мины МОН-50; автоматы АК-74, АКС74У, АКМ; гранатометы РПГ-7, РПГ-22; пулемет РПК; пистолеты «Макарова». Также журналистам показали заряды и боеприпасы к этому оружию.

Прессе рассказали, что наши доморощенные Бонни и Клайд собирались обстрелять Раду из минометов, установленных на Трухановом острове и/или баржах, а потом сбежать на гидроциклах. Не знаю, как вы, но у меня, при чтении этой истории, было постоянное ощущение, что это все просто какой-то дурной сон. Судя по всему, нашим силовикам срочно необходима какая-то громкая победа, и они, закусив удила, в погоне за успехами уже перестали чувствовать меру. Очень жаль, что вся эта история с «терактом Савченко» приобретает все более гротескные формы.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН