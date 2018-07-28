Во Вселенском патриархате заявили о начале первого этапа имплементации Томоса

Президент Петр Порошенко накануне встретился с делегацией Вселенского Патриархата.

Представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил заявляет, что началась первая часть имплементации Томоса о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам митрополита, делегации Вселенского патриархата во время визитов в другие автокефальные православные церкви "официально информировали их о решении Вселенского Патриархата, и обращались с просьбой, чтобы они согласились объединиться по этой процедуре".

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"Это первая часть имплементации, которая уже началась и мы всегда, мы этого не скрываем, открыто принимаем тех, кто посещает также Его Святость для обсуждения следующего шага", - добавил Эммануил.

Делегация Константинопольского патриархата передала Порошенко послание Варфоломея, в котором он говорит, что Константинопольская церковь взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины.

Ранее в Константинопольском патриархате заявляли, что Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви намерена координировать свои действия с другими поместными церквями мира.