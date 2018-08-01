Убийство ветерана АТО: друг "Сармата" рассказал о его конфликтах с местной властью, нардепом и фермерами

31 июля в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталия Олешко.

У убитого бойца АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" были конфликты с местной властью, нардепом и фермерами.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал побратим погибшего Анатолий Манзюк.

Так, у "Сармата" возник конфликт с местным бизнесменом, депутатом от "Воли народа" Александром Пономаревым.

"Да, мы воевали против нашего местного феодала, нардепа Александра Пономарева, который продавал некачественное масло для наших танков, оплачивал титушек для "антимайдана". Есть фото и видео, как они собирали автобусы, проплачивали и возили их туда. А конфликт возник из-за того, что Пономарев перекрыл проход к морю людям. Там была остановка, и люди всегда выходили из автобуса и проходом между базами Пономарева шли к морю. А тот поставил там забор. Мы год с ним судились, два суда выиграли, но проиграли последний. Подали апелляцию, и буквально через месяц должны были снова общине отсудить этот пляж и наказать Пономарева. Но видите, как получилось", - отметил Манзюк.

Он добавил, что Олешко до войны был успешным бизнесменом, официальным представителем пива "Сармат" в Запорожской области.

"У него миллионные доходы были. Но он все бросил и пошел воевать. Мы часто вместе сидели, пили чай и кофе, и он говорил:"Пацаны, да я мог бы поехать за границу, купить дом и начать бизнес. Но я люблю эту страну, я хочу, чтобы мои дети жили в нормальной стране". Вернувшись из плена, он продал бизнес, потому что тот за год пришел в упадок. Получил деньги и построил дочери отель. Хотел, чтобы она была обеспечена, а мне, мол, ничего не надо. А потом, когда мы стали доставать власть, то чиновники начали в суды подавать за срывы сессий", - вспоминает Манзюк.

По его словам, затем начались репрессии против отеля "Сармата": комиссии ходили, подделывали документы.

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"Как раз накануне, в понедельник, 30 июля, мы в суд ходили. Бердянская власть подала на него в суд якобы за незаконное строительство, а сами на заседания не приходили. Потому что там были поддельные документы. Мы знаем, что за всем этим стоял Пономарев", - говорит Манзюк.

Также у Олешко был конфликт и с фермером. Местная власть даже обвиняла "Сармата" в вымогательстве, демонстрировала аудиозапись разговора АТОшника. Правда, сам военный всегда говорил, что запись неполная.

"Что касается фермера, то мы все вместе ездили к нему. Он засеял поля, которые уже фактически принадлежали нам. Как известно, АТОшникам принадлежит 2 га земли, у нас на руках уже были акты на эти земли, правда, до конца еще не утверждены. Земля была зарезервирована за нами. А ферме нагло там сеял. Мы ему говорили, что это наши поля, ты с этого имеешь деньги. Мы готовы сдать тебе их в аренду или кому-то другому. Ребятам деньги не помешают. Также фермерами интересовалась прокуратура, видимо, хотела от них что-то получить. Вот так и получилось, что беседа была записана", - пояснил ситуацию Манзюк.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 июля, в Бердянске был убит выстрелом в спину во дворе собственного дома известный активист, участник АТО Виталий Олешко.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве. Подозреваемый в убийстве 43-летнего бывшего добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") является бывшим бойцом батальона "Торнадо".