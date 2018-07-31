Луценко взял под личный контроль производство по факту нападения на и.о. управделами Херсонского горсовета

Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

Читайте такжеГорбатюк подал в суд на Луценко

По ее словам, преступление, совершенное против Гандзюк, уже переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания потерпевшего".

Предварительно полиция квалифицировала данное преступление по ст. 296 УК - "Хулиганство".

«Все правоохранительные органы Херсонской области - прокуратура, служба безопасности и полиция - совместно работают над оперативным раскрытием данного преступления», - отметила Сарган.

На странице МВД в Facebook сообщается, что херсонская полиция просит помощи граждан в установлении личности мужчины, который облил лицо женщины неизвестным веществом.

В нем размещены соответствующие фото. "Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь", - говорится в сообщении.

Как сообщает Радио Свобода (https://www.radiosvoboda.org/a/news-likari-pro-stan-gandzuk-/29401375.html), по информации врача-анестезиолога Харьковской областной больницы Юрия Равелева, у чиновницы диагностировано более 30% ожогов тела.

«Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние довольно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия. Пока состояние больной стабильное. Она в сознании. Это только начало пути лечения», - сказал он.

Исполняющая обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк находится в реанимационном отделении областной клинической больницы после нападения, произошедшего утром 31 июля около 8:30.

Когда женщина вышла из подъезда своего дома, чтобы идти на работу, к ней подбежал молодой человек, одетый в черное. Он брызнул в лицо Гандзюк кислотой из емкости, которую держал в руках, и быстро убежал.