К финансированию терроризма на Донбассе причастны Янукович и Курченко - СБУ

Об этом в эфире «5 канала» заявил глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

“Агрессор готовился и предатели во власти способствовали агрессору, воровали деньги из Украины. А теперь бежали, живут на эти деньги и проплачивают сепаратистские акции и диверсии”, — отметил он.

По его мнению, финансирование боевиков осуществляет экс-президент Виктор Янукович и его ближайшее окружение, в том числе и Сергей Курченко.

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“Это сам экс-президент, его ближайшее окружение, в частности, Курченко", - заявил Наливайченко.

Глава СБУ также сообщил, что политики-беглецы через московские суды, адвокатов судятся с украинскими властями из-за того, что их без доказательств обвиняют в сепаратизме.

"Они пользуются тем, что они назначали каждого коррумпированного судью. Они уверены, что коррумпированная судейская пирамида их защитит”, — рассказал глава СБУ.

Наливайченко убежден, что всех судей надо “прогнать через люстрацию”.