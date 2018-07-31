Секретарь СНБО предложил ввести уголовную ответственность за закупки в России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, в частности для тех, кто проводит закупки в Российской Федерации.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.
«Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключила договор с филиалом "Российской железной дороги" на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС.